Врач объяснила, как выбрать готовую еду и не попасть в больницу

При выборе готовой еды в отделах кулинарии важно обращать внимание на несколько факторов, таких как внешний вид, запах, консистенция и срок годности продукта. Эти рекомендации дала терапевт Надежда Чернышова.

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По словам врача, прежде чем купить готовое блюдо, необходимо оценить его органолептические свойства: внешний вид, запах и текстуру. В случае сомнений, лучше отказаться от покупки, особенно если речь идет о продуктах из уличных палаток, например, шаурмы, где не всегда ясно, кто и как готовил еду.

Чернышова также отметила, что даже в крупных торговых сетях могут продавать некачественные продукты. Если блюдо выглядит заветренным, подсохшим или размокшим, его стоит обойти стороной. Важным моментом является то, что предпочтение следует отдавать продуктам, которые прошли термическую обработку сразу после приготовления и попали на прилавок.

Врач подчеркнула, что, например, шаурма, в которой мясо и овощи не проходят дополнительную обработку перед подачей, может быть опасной. В то время как пирожок, который был испечен или зажарен, а затем не тронут, является более безопасным выбором. Чернышова предостерегла в интервью life.ru от покупки продуктов, которые после приготовления подвергались дополнительным манипуляциям или разрезанию, так как это может привести к пищевым отравлениям.

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