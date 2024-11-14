Росстат рассказал, какие лекарства подорожали в октябре

Росстат представил данные о динамике цен на лекарства. В среднем цены выросли на 1,1% - как на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших, так и на "свободный" сегмент.

Из лекарств, входящих в список ЖНВЛП, сильнее всего подорожал бисакодил (средство, усиливающее перистальтику кишечника, его используют в качестве слабительного). В октябре он прибавил в цене 4,8%, а в сентябре был скачок сразу на 9,4%.

Также в октябре выросли цены на:

фуросемид и смекту - +3,3%;

перекись водорода - +3%;

парацетамол - +2%;

дротаверин (но-шпа) - +1,6%;

эуфиллин - +1,5%;

амоксициллин с клавулановой кислотой и гриппферон +1,2%.

Снизились цены на умифеновир (арбидол) на 5,1%.

Из лекарственных препаратов, не относящихся к жизненно необходимым, сильнее всего подорожали:

поливитамины - +4%;

кеторол экспресс, корвалол - +2,2%;

эргоферон - +2%;

активированный уголь - +1,9%;

алмагель и энтеросгель - +1,6%;

валидол и метамизол натрия (анальгин отечественный) - +1,5%;

магне В6 - +1,4%;

комбинированные анальгетики, ренгалин и флуоцинолона ацетонид - +1,3%.

Доступнее по цене стали: синупрет (-3,4%) и аципол (-0,3%).