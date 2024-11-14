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Росстат рассказал, какие лекарства подорожали в октябре

Росстат представил данные о динамике цен на лекарства. В среднем цены выросли на 1,1% - как на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших, так и на "свободный" сегмент.

Росстат рассказал, какие лекарства подорожали в октябре
© РИА Новости

Из лекарств, входящих в список ЖНВЛП, сильнее всего подорожал бисакодил (средство, усиливающее перистальтику кишечника, его используют в качестве слабительного). В октябре он прибавил в цене 4,8%, а в сентябре был скачок сразу на 9,4%.

Также в октябре выросли цены на:

  • фуросемид и смекту - +3,3%;
  • перекись водорода - +3%;
  • парацетамол - +2%;
  • дротаверин (но-шпа) - +1,6%;
  • эуфиллин - +1,5%;
  • амоксициллин с клавулановой кислотой и гриппферон +1,2%.

Снизились цены на умифеновир (арбидол) на 5,1%.

Из лекарственных препаратов, не относящихся к жизненно необходимым, сильнее всего подорожали:

  • поливитамины - +4%;
  • кеторол экспресс, корвалол - +2,2%;
  • эргоферон - +2%;
  • активированный уголь - +1,9%;
  • алмагель и энтеросгель - +1,6%;
  • валидол и метамизол натрия (анальгин отечественный) - +1,5%;
  • магне В6 - +1,4%;
  • комбинированные анальгетики, ренгалин и флуоцинолона ацетонид - +1,3%.

Доступнее по цене стали: синупрет (-3,4%) и аципол (-0,3%).

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Росстат