Росстат рассказал, какие лекарства подорожали в октябре
Росстат представил данные о динамике цен на лекарства. В среднем цены выросли на 1,1% - как на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших, так и на "свободный" сегмент.
Из лекарств, входящих в список ЖНВЛП, сильнее всего подорожал бисакодил (средство, усиливающее перистальтику кишечника, его используют в качестве слабительного). В октябре он прибавил в цене 4,8%, а в сентябре был скачок сразу на 9,4%.
Также в октябре выросли цены на:
- фуросемид и смекту - +3,3%;
- перекись водорода - +3%;
- парацетамол - +2%;
- дротаверин (но-шпа) - +1,6%;
- эуфиллин - +1,5%;
- амоксициллин с клавулановой кислотой и гриппферон +1,2%.
Снизились цены на умифеновир (арбидол) на 5,1%.
Из лекарственных препаратов, не относящихся к жизненно необходимым, сильнее всего подорожали:
- поливитамины - +4%;
- кеторол экспресс, корвалол - +2,2%;
- эргоферон - +2%;
- активированный уголь - +1,9%;
- алмагель и энтеросгель - +1,6%;
- валидол и метамизол натрия (анальгин отечественный) - +1,5%;
- магне В6 - +1,4%;
- комбинированные анальгетики, ренгалин и флуоцинолона ацетонид - +1,3%.
Доступнее по цене стали: синупрет (-3,4%) и аципол (-0,3%).