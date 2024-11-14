Кардиолог предупредил об опасности сиропов от кашля

Кардиолог Герман Гандельман заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что сиропы от кашля с содержанием лакрицы повышают давление. Выпуск, в котором специалист предупредил россиян о неожиданной опасности этих препаратов, доступен на сайте телеканала.

Гандельман предостерег гипертоников от употребления лакрицы.

«Вещество, которое содержится в лакрице, вмешивается в метаболизм гормонов, более активные гормоны остаются в крови, тем самым задерживают жидкость и повышают артериальное давление», — объяснил кардиолог.

Специалист также отметил, что лакрицу часто также добавляют в сиропы от кашля.

«Когда пациенты приходят с высоким давлением, врач должен спросить, берете ли вы этот сироп», — заключил он.

Ранее врач общей практики Александр Мясников заявил, что прием антидепрессантов провоцирует развитие гипертонии. Медик рассказал, что антидепрессанты входят в список лекарственных препаратов, которые не рекомендуются к приему гипертоникам.