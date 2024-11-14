Как пандемия коронавируса сказалась на трансплантологии

Пандемия коронавируса внесла существенные изменения во все отрасли. Директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России, академик РАН Сергей Готье рассказал, как ковид сказался на трансплантологии.

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Пандемия коронавируса внесла существенные изменения во все отрасли. Так, по словам директора Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России, академика РАН Сергея Готье, пандемия также сказалась на одном из важнейших разделов медицины – трансплантологии.

Из-за пандемии резко сократилось количество органов пригодных для пересадки, рассказал он в разговоре с «Газетой.ру».

В частности, здоровых легких стало заметно меньше. Так, врачи сталкиваются со случаями, когда По легкие для потенциальной пересадки, которые выглядят здоровыми на рентгене, в действительности буквально «запаяны» в плевральную полость. Это полая щель без перегородок в оболочке, которая окружает легкое.

Так называют полую щель без перегородок в оболочке, окружающей каждое легкое.

Также Готье рассказал, почему в России проводится мало операций по пересадке легких. В первую очередь, уточнил он, дело в том, что это одна из самых сложных операций, длящаяся 17 часов с привлечением самого большого количества людей.

«Дополнительная трудность заключается и в том, что трансплантация легких всегда сопровождается инфекцией, потому что этот орган связан с внешней средой», – отметил врач.

Поэтому сегодня операции по пересадке легких проводятся только в трех учреждениях: в НМИЦ Шумакова, в НИИ Склифосовского и в Краевой клинической больнице Краснодара.

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