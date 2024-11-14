Врачи рассказали, как пандемия коронавируса сказалась на трансплантологии
Пандемия коронавируса внесла существенные изменения во все отрасли. Директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России, академик РАН Сергей Готье рассказал, как ковид сказался на трансплантологии.
Пандемия коронавируса внесла существенные изменения во все отрасли. Так, по словам директора Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России, академика РАН Сергея Готье, пандемия также сказалась на одном из важнейших разделов медицины – трансплантологии.
Из-за пандемии резко сократилось количество органов пригодных для пересадки, рассказал он в разговоре с «Газетой.ру».
В частности, здоровых легких стало заметно меньше. Так, врачи сталкиваются со случаями, когда По легкие для потенциальной пересадки, которые выглядят здоровыми на рентгене, в действительности буквально «запаяны» в плевральную полость. Это полая щель без перегородок в оболочке, которая окружает легкое.
Так называют полую щель без перегородок в оболочке, окружающей каждое легкое.
Также Готье рассказал, почему в России проводится мало операций по пересадке легких. В первую очередь, уточнил он, дело в том, что это одна из самых сложных операций, длящаяся 17 часов с привлечением самого большого количества людей.
«Дополнительная трудность заключается и в том, что трансплантация легких всегда сопровождается инфекцией, потому что этот орган связан с внешней средой», – отметил врач.
Поэтому сегодня операции по пересадке легких проводятся только в трех учреждениях: в НМИЦ Шумакова, в НИИ Склифосовского и в Краевой клинической больнице Краснодара.
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