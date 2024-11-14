Названа главная опасность самостоятельного приема антибиотиков

Главной опасностью бесконтрольного приема антибиотиков является появление супербактерий, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Эксперт объяснила, что микроорганизмы становятся более устойчивыми к препаратам данного типа. Медик добавила, что антибиотики применяются только при бактериальных инфекциях, при которых необходим точный подбор дозировки, длительности курса и наименования лекарства.

Самое серьезное последствие частого и необоснованного использования антибиотиков — развитие устойчивости бактерий к этим препаратам. Когда антибиотики применяются неправильно, бактерии могут адаптироваться к ним и становиться нечувствительными. Это приводит к появлению «супербактерий», против которых даже самые мощные антибиотики оказываются бессильны, — подчеркнула Тен.

По ее словам, чрезмерное употребление антибиотиков может ослаблять собственные защитные механизмы организма, из-за чего человек становится более уязвимым перед болезнями. Собеседница напомнила, что антибиотики не только убивают вредные бактерии, но и уничтожают полезные микроорганизмы, поддерживающие здоровье кишечника и всей иммунной системы.