Названы самые частые заблуждения по поводу сахарного диабета

Самое распространённое заблуждение — уверенность, что сахарный диабет возникает только у людей с лишним весом, поэтому худым он не грозит, рассказала в беседе с RT эндокринолог Ольга Махрова, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

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«Этот миф возник не на пустом месте, но действительности всё же не соответствует. Дело в том, что сахарный диабет бывает двух типов. Аутоиммунное заболевание, при котором в организме не вырабатывается инсулин, называется диабетом 1-го типа. Чтобы справиться с дефицитом гормона, его вводят при помощи инъекций. Диабет 1-го типа часто диагностируют у детей и подростков, и с лишним весом он не связан. Другая форма диабета, наиболее распространённая в мире, — диабет 2-го типа, и вот он как раз нередко возникает у людей с избыточной массой тела», — пояснила врач.

По её словам, многие знают, что люди с сахарным диабетом должны регулярно проверять уровень сахара в крови: утром и вечером — натощак и через два часа после еды.

«Делается это при помощи специального прибора глюкометра: короткой иглой прокалывается палец, затем капля крови наносится на бумажную тест-полоску, которую вставляют в прибор. Результаты выводятся на экран. Конечно, постоянно прокалывать палец неприятно. Возможно, поэтому и возникло заблуждение, что можно измерять уровень сахара не в крови, а в моче — якобы результат будет тот же, зато можно избежать лишних уколов. Это не так», — рассказала эксперт.

Она объяснила, что концентрация сахара в моче зависит от многих факторов, в том числе от количества выпитой жидкости, от состояния почек, от принимаемых лекарств.

«И хотя заменить обычный глюкометр анализом мочи не выйдет, есть другой способ обойтись без частых проколов кожи: система непрерывного мониторинга глюкозы, которая считывает показатели с вживлённого под кожу сенсора и передаёт данные на мобильное устройство», — поделилась собеседница RT.

Также есть мнение, что люди, у которых диагностирован диабет, должны переходить на особое меню из овощей и фруктов — без хлеба и макарон, отметила врач.

«Это тоже неверно: при диабете необходимо корректировать рацион, но питание не слишком отличается от сбалансированного рациона, показанного любому здоровому человеку. Так как самая распространённая форма диабета (сахарный диабет 2-го типа) нередко развивается у взрослых людей на фоне неправильного питания, резкий переход на сбалансированный рацион может первое время восприниматься ими как серьёзные ограничения», — объяснила Махрова.

Однако, по её словам, он по-прежнему включает жиры, белки и углеводы, овощи и фрукты, злаки и витамины — всё, что необходимо организму для нормальной работы.

«Необходимо лишь сократить употребление продуктов, которые доставляют в организм излишек жиров и углеводов: сладостей (в том числе мёда и сладких фруктов), макарон и хлеба из белой муки, животных жиров. Мучные изделия лучше выбирать на муке из твёрдых сортов пшеницы, грубого помола, с отрубями», — посоветовала специалист.

Ещё один популярный миф: диабетикам нельзя сахар, поэтому им следует выбирать печенье и торты на фруктозе.

«Это не так: фруктоза повышает сахар в крови точно так же, как и сахароза, разве что всасывается чуть медленнее. Кроме того, в кондитерских изделиях, помимо фруктозы, присутствует мука, что тоже влияет на уровень сахара. Это, конечно, не значит, что любые кондитерские изделия навсегда под запретом. Иногда можно съедать небольшое количество сладостей. Хотя если хочется не конкретного печенья, а просто «чего-то сладенького», то выпечке лучше предпочесть свежие фрукты», — порекомендовала эксперт.

Выбирать их стоит по гликемическому индексу — коэффициенту, который показывает, насколько быстро продукт повышает уровень глюкозы в крови, объяснила Махрова.

«Самый низкий гликемический индекс у вишни, клубники, абрикосов, мандаринов, сливы, твёрдых груш», — пояснила она.

Специалист также рассказала, что люди с сахарным диабетом, которым врач назначает лекарства, регулирующие уровень сахара в крови, иногда приходят к выводу, что теперь можно не соблюдать диету и вернуться к прежнему, не самому здоровому рациону, который в большинстве случаев и спровоцировал возникновение заболевания.

Она подчеркнула, что это заблуждение, поскольку лекарственные препараты — лишь помощь организму, но никак не замена лечению.

«Лучший выход — комбинация лекарств и здорового образа жизни, который включает правильное питание, регулярную физическую нагрузку и постоянный контроль уровня глюкозы в крови», — заключила эндокринолог.

14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом.

Ранее бариатрический хирург и доктор медицинских наук Владимир Самойлов подчеркнул в беседе с RT, что жировая ткань выделяет такие вещества, как цитокины и адипоцины, которые могут вызывать системное воспаление, что способствует развитию ревматоидного артрита и других подобных заболеваний.