Офтальмолог рассказала о возможных рисках при наращивании ресниц

Услуга по наращиванию ресниц таит в себе опасность. Ведь для проведения данной процедуры мастерам не требуется медицинское образование. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-офтальмолог Виктория Баласанян.

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«Применение любых химических веществ в зоне вокруг глаз всегда связано с определенным риском. Достаточно часто после этой процедуры возникает воспаление, вызванное попаданием клея в волосяной фолликул века, вследствие чего пациенты обращаются к офтальмологам с жалобами на развитие ячменя. Так же наращивание ресниц может спровоцировать халязион − воспаление железы, расположенной в толще века, конъюнктивит, а в более тяжелых случаях – воспаление или даже ожог роговицы», − рассказала Баласанян.

После механической травмы возникает резкая светобоязнь, слезотечение, покраснение глаз, острая боль. Это требует лечения квалифицированным врачом-офтальмологом после личного осмотра и постановки диагноза. Не стоит заниматься самолечением дома, заключила эксперт.