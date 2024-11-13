Врач рассказала о причинах появления аллергии на пыль

Кандидат медицинских наук, педиатр, аллерголог-иммунолог сети медицинских центров «Неболит» Ольга Комиссарова рассказала о причинах возникновения аллергии на пыль.

«Наиболее частая причина аллергии на домашнюю пыль — микроскопические пылевые клещи», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, их не видно невооружённым глазом, и они предпочитают тёплую влажную среду, в том числе матрасы и подушки.

«Аллергические реакции вызывает не только сам клещ, но и продукты его жизнедеятельности, — отметила эксперт.

Ранее врач-аллерголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Злата Ермакова перечислила частые и редкие виды аллергии.