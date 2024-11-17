Зрение по наследству: правда или вымысел

Каждый человек получает свой генетический материал от родителей, причем речь идет не только про особенности внешности, привычки, склонности и таланты, но и про заболевания. Никто из нас не застрахован от наследования болезней, включая проблемы с состоянием зрительного органа. О том, обречены ли мы тоже стать «очкариками», как и кто-то из родителей, рассказала Рамблеру врач-офтальмолог Элина Санторо.

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Какие заболевания можно унаследовать

Все виды наследственных заболеваний глаз условно делятся на три категории. В первую группу входят патологии зрительного органа, требующие хирургического вмешательства. Во вторую категорию относятся незначительные отклонения, которые не нуждаются в специальном лечении, поскольку влияют на зрительную функцию несущественным образом. И, наконец, в третьей группе находятся серьезные аномалии, способные проявиться не только в органах зрения, но и в других важнейших системах организма. Элина Санторо Врач-офтальмолог

Лечить или не лечить

В первую группу наследственных болезней относят катаракту и глаукому врожденного характера. В данном случае лечить обнаруженный диагноз нужно незамедлительно, буквально в первые недели и месяцы жизни родившегося ребенка. Чем скорее устранить проблему, тем велика вероятность не только сохранить зрение, но и повысить его качество.

Стоит учитывать и то, что некоторые зрительные наследственные болезни дают знать о себе не сразу при рождении малыша, а гораздо позже. Ярким примером такого заболевания является кератоконус, представляющий собой аномалию роговой оболочки. В указанном случае роговица имеет не сферическую, а коническую форму. К счастью, сейчас подобную проблему диагностируют на ранних стадиях, что увеличивает шансы решить ее максимально быстро и эффективно при помощи малоинвазивного метода. Элина Санторо Врач-офтальмолог

От чего снижается зрение: скрытые причины

Иногда устранять аномалию приходится и более сложным хирургическим путем, предполагающим пересадку роговицы.

Также следующим характерным заболеванием в приведенной группе является возрастная макулярная дегенерация. Несмотря на проявление у пожилых людей, она считается наследственной болезнью. Основными симптомами при диагнозе считаются следующие моменты: снижение остроты зрения, возникновение пятен перед глазами, искажение изображения, затруднение при распознавании лиц людей. Заболевание успешно лечат инъекциями антиангиогенных средств, что позволяет не только спасти зрение, но и улучшить его.

Отдельные наследственные заболевания, связанные со зрительным органом, представляют реальную угрозу для жизни человека. Речь идет про злокачественное образование на сетчатке, которое называется ретинобластомой. Однако наиболее часто мы получаем «в наследство» от родителей рефракционные нарушения глаз. Так, например, если кто-то в семье страдал от близорукости, с большой долей вероятности ребенок тоже будет носить очки. Элина Санторо Врач-офтальмолог

Вот почему будущим родителям важно проконсультироваться со специалистом в области генетики, особенно при наличии заболеваний зрительного органа. Это поможет предотвратить в дальнейшем многие проблемы.