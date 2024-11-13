Нижегородский нутрициолог Ольга Воробьева поделилась своими рекомендациями, как справиться с похмельем. Она подчеркнула, что организм после употребления алкоголя нуждается в восстановлении, а не в дополнительной нагрузке.

Во-первых, важно правильно гидратировать организм. Отдавать предпочтение воде, минеральной воде или рассолу, избегать сладких напитков, газировки и крепкого чая.

Не стоит перегружать желудок большим количеством пищи, особенно жирной.

Нутрициолог порекомендовала ограничить прием анальгетиков, таких как парацетамол. Они могут замедлить выведение алкоголя и нанести вред желудку.

Как передают NN.News, следует также избегать бани, поскольку организм после алкоголя обезвожен, поход в баню может усугубить ситуацию, вызвав еще более сильное потоотделение.

«‎В период похмелья откажитесь от усиленных физических нагрузок. Проведите время на свежем воздухе, открывайте окна и избегайте душного помещения. Откажитесь от гаджетов и телевизора в пользу полноценного сна», — посоветовала специалист.

Врач-психиатр Макс Пембертон рассказал о тесте, который позволяет быстро выявить наличие у человека зависимости от алкоголя. Определить, является ли желание выпить безобидным или оно сигнализирует о начинающемся алкоголизме, помогут четыре вопроса.