Какие народные средства действительно работают от простуды

В разгар сезона респираторных инфекций полезно вспомнить старые народные средства от простуды, которыми нас лечили наши мамы и бабушки. Как работают "домашние" методы, рассказал врач-педиатр Тимур Мустанов.

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1. Чай с малиной

«Малина - ягода с одним из самых высоких содержаний марганца и бора. Марганец участвует в цикле клеточного дыхания и антиокислительной защите, а если по-простому, то отвечает за корректный энергообмен и не дает клеткам окисляться. Бор участвует в регуляции и перераспределении марганца. Таким образом, малина сама по себе имеет некоторую противовоспалительную активность», — объяснил доктор Мустанов в своем Telegram-канале.

2. Растирание барсучьим или медвежьим жиром

Любая жировая ткань накапливает в себе вещества, отвечающие за воспалительные реакции. У животных, которые зимой впадают в спячку, концентрации воспалительных агентов в разы выше, особенно в весеннем жире. В итоге, когда мы наносим этот жир на кожу, он биохимически стимулирует микроциркуляцию в нижележащих тканях, в частности, в легких и суставах, уменьшая воспаление.

3. Повязки из козьей и собачьей шерсти

Структура шерсти этих животных такова, что создает хороший согревающий эффект, но в то же время большую колкость на микроскопическом уровне. Таким образом, контакт шерстяной повязки с кожей вызывает ее микрораздражение и, как следствие, стимулирует приток крови - как к коже, так и к нижележащим тканям.

4. Банки

Вакуумные банки создают локальную травматизацию сосудов и их разрыв. В итоге образуется синяк, но также усиливается микроток крови в этих местах и ниже.

5. Баня

В бане работает сразу несколько факторов. Горячий воздух вызывает резкое усиление кровотока в коже и его перераспределение по отношению к иным органам. Высокая влажность усиливает работу бронхолегочной системы за счет избыточного увлажнения бронхов и альвеол. Массаж веником - также усиливает микроциркуляцию в коже и нижележащих тканях.