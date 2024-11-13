Какие болезни развиваются из-за чрезмерного употребления сахара

В Америке взрослые в среднем потребляют 77 г сахара в день. Это в три раза превышает рекомендуемую норму для женщин и в два раза — для мужчин. Кроме того, сахар опасен не только тем, что приводит к набору веса и кариесу.

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Вот какие болезни развиваются, когда мы едим много сахара.

Болезни сердца. Одно исследование показало, что у людей, которые получали от 17% до 21% калорий из добавленного сахара, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний была на 38% выше, чем у тех, кто получал из сахара 8% калорий.

Диабет. Некоторые данные демонстрируют, что каждое увеличение потребления сахара на 150 ккал на человека в день увеличивает долю населения, у которого развивается диабет, на 1,1%.

Рак. Связь между ним и потреблением сахара может быть прямой или косвенной. Но известно, что сахар связан с набором веса, воспалением и резистентностью к инсулину. Эти факторы повышают вероятность развития онкологии.

Акне. В ходе исследования 2020 года выяснилось, что употребление калорийных и сладких напитков напрямую связано с акне.

Подагра. Избыток сахара может увеличить выработку мочевой кислоты. Эта кислота повышает риск возникновения подагры, болезненной формы артрита.

Низкий уровень энергии. Учёные пришли к выводу, что люди, которые едят сахар, чувствуют себя более уставшими и менее внимательными в течение часа, чем те, кто его не употреблял. Также никакого положительного влияния сладкого на настроение специалисты не обнаружили. То есть сахар на самом деле не бодрит.

Депрессия. В ходе одного исследования с участием более 60 000 женщин выяснилось, что те, кто потреблял больше всего добавленного сахара, намного сильнее были склонны к депрессии.

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