Полынь горькая в медицине: лечебные свойства и противопоказания

Соединение, содержащееся в одном из видов полыни, оказалось перспективным в лечении туберкулеза, показало последнее исследование Университета штата Пенсильвания (Penn State University). Это не первое найденное полезное свойство растения, полынь с давних времен использовали как лекарство по всему миру. А ее самый известный вид, полынь горькая, — трава, которую свободно продают в российских аптеках. Считается, что она улучшает пищеварение, обладает антисептическими и антибактериальными свойствами. При этом в составе полыни есть ядовитое вещество, которое может принести больше вреда, чем пользы. «Лента.ру» рассказывает, какие у полыни лечебные свойства, чем она опасна и кому категорически нельзя ее употреблять.

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Что такое полынь

Полынь горькая (Artemisia absinthium) — это растение с серебристыми листьями и ярко выраженным терпким запахом и горьким вкусом. С древних времен его использовали как лечебное средство, причем в самых разных областях. Считалось, что среди прочего полынь повышает аппетит, прогоняет кошмары, очищает кровь и укрепляет здоровье печени.

Полынь в древней медицине и религии

На латинском растение названо в честь Артемиды — античной богини охоты и деторождения. В Древней Греции и Египте траву использовали для лечебных отваров, а римляне давали настойку полыни победителям гонок на колесницах, объясняя это тем, что «здоровье — почетный приз».

В Талмуде — своде правил иудаизма — сказано про «горькое апсинтиновое вино», то есть вино, в которое добавляли полынь. В других иудейских текстах полынь упоминалась как метафора греха и наказания. В Библии полынь за свою горечь также стала символом наказания грешников. В Откровении Иоанна Богослова именно так называется звезда, которая станет вестником грядущего апокалипсиса.

В китайской народной медицине полынь считалась средством от малярии и подобных заболеваний.

На Руси полынью, как и другими сильно пахнущими растениями, отгоняли злых духов от дома. Люди верили, что растение отпугивает русалок, поэтому молодые девушки вплетали его в косы и венки. Также полынью отгоняли мышей и насекомых. В медицине ее применяли при лихорадке, желудочных заболеваниях и женских болезнях.

Полынь растет в засушливых районах Европы, на севере Азии, в Северной Африке и Северной Америке. У нее матово-зеленые и серебристо-серые листья, а с июля появляются мелкие желтые цветки. Растение может достигать в высоту до одного метра.

Чем опасна полынь

Масло полыни содержит химическое вещество туйон, которое возбуждает центральную нервную систему. В больших дозах оно ядовито для человека.

Это же вещество в разных количествах содержится и в других лекарственных растениях, например, в можжевельнике и шалфее. Но больше всего концентрация вещества именно в полыни горькой.

«При передозировке данное вещество может вызвать головокружение, судороги, галлюциногенный компонент. Поэтому при употреблении полыни важно соблюдать правильную дозу. Также людям, которые управляют транспортными средствами, нужно быть аккуратными, потому что полынь может влиять на внимательность, концентрацию внимания при передозировке», — рассказал «Ленте.ру» врач функциональной медицины, председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию функциональной, превентивной медицины и нутрициологии Антон Поляков.

Правила Таможенного союза ЕАЭС, в который входит Россия, ограничивают содержание туйона в пищевой продукции:

В алкогольных напитках — не более 10 миллиграммов на литр;

В алкогольных напитках с использованием полыни — не более 35 миллиграммов на литр;

В безалкогольных напитках с использованием полыни — не более 0,5 миллиграмма на литр.

Кроме туйона, содержит флавоноиды, дубильные вещества, горькие гликозиды, яблочную и янтарную кислоту.

Можно ли собирать полынь самому?

Антон Поляков, врач функциональной медицины:

«Гипотетически это делать можно, но если вы не разбираетесь в травах и не знаете, где эти травы были собраны, можно получить не ту концентрацию, которую хотелось бы. Условно говоря, полынь, которая собирается в предгорьях, и полынь, которая собирается в высокогорной местности, — это будут два абсолютно разных по концентрации продукта. Поэтому лучше доверять травникам и покупать продукцию, которая максимально сертифицирована».

Дмитрий Юровский, травник с медицинским образованием:

«Что касается аптекарской полыни, то она не такая ароматная — все зависит от производителя, насколько качественное сырье он использует в своей фасовке. Обычно купленная полынь имеет сертификат безопасности о том, что там нет тяжелых металлов, нет радиации и так далее. Но это еще не говорит о том, что растение качественное. Если вы самостоятельно собираете полынь, то вам нужно найти благоприятное место вдали от дорог и цивилизации, чтобы полынь не содержала тяжелые металлы. Венички полыни можно связать, высушить в темном помещении, использовать для домашних нужд и домашней фитотерапии».

Применение в медицине

«Полынь горькая — это традиционное средство, один из самых известных видов полыни, которая используется в фитотерапии. Это растение можно найти практически в любой аптеке не только нашей страны, но и в целом в мире. Вообще, полынь — не только горькая, но и другие виды — в восточной медицине — это главные травы, которые входят во всевозможные смеси при лечении самых разнообразных заболеваний человека. Это объясняется тем, что полынь нормализует работу желудочно-кишечного тракта и отделение желчи», — рассказал «Ленте.ру» травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский.

В народной медицине полынь используют для лечения проблем с пищеварением, заболеваний почек, остеоартрита, при воспалениях и боли, паразитах и кожных инфекциях. Также считается, что она помогает при хроническом холецистите и дискинезии желчевыводящих путей. При лишней потливости принимают ванны с отваром из измельченных веток полыни.

«Полынь горькая обладает целым спектром различных полезных свойств. Во-первых, она оказывает мощный эффект на работу желчного пузыря, то есть имеет желчегонные свойства. Также полынь обладает выраженным глистогонным, противовоспалительным и антиоксидантным действием. Может использоваться для регуляции цикла месячных, особенно это будет актуально женщинам с обильными кровотечениями во время менструации — полынь уменьшает потерю крови», — отметил Антон Поляков.

Тем не менее отсутствуют научные данные, подтверждающие пользу этого растения.

В российских аптеках полынь продают без рецепта в следующих формах:

Измельченная трава — отвар из нее готовят, заливая кипятком. В инструкции указано, что трава повышает аппетит и обладает желчегонными свойствами;

Спиртовая настойка — несколько капель разводят в воде и пьют за несколько минут до еды, чтобы улучшить пищеварение.

У обеих форм есть серьезные противопоказания и побочные действия при длительном применении — среди них диарея, тошнота, рвота и изжога. Передозировка может привести к галлюцинациям и судорогам.

Кроме того, выпускают фитопрепараты с горькой полынью. У них тоже длинный список противопоказаний.

Лечебные свойства

При боли и воспалениях

Артемизинин — соединение, содержащееся в полыни, — обладает противовоспалительным действием. Исследования показывают, что он может облегчать боль, покраснение и отеки за счет ослабления действия цитокинов — белков, вызывающих и усиливающих воспаление.

Исторически полынь использовалась для лечения родовых, менструальных, суставных и мышечных болей.

Большая часть исследований посвящена применению растения при остеоартрите и ревматоидном артрите (аутоиммунной форме артрита). Но польза полыни для их лечения не доказана.

В работе 2016 года сообщалось, что у людей с остеоартритом, принимавших 150 миллиграммов экстракта полыни в день в течение 12 недель, симптомы боли в суставах были меньше, чем у тех, кто принимал плацебо. Но в исследовании участвовали всего 42 человека, к тому же те, кто принимал более высокую, 300-граммовую дозу, не получили никакого эффекта.

В исследовании 2017 года также сообщалось, что люди с ревматоидным артритом испытывали меньше боли, когда экстракт полыни использовался вместе с лефлуномидом и метотрексатом (два распространенных препарата для лечения ревматоидного артрита). Но эта работа не показала, что полынь сама как-то воздействует на болезнь.

Для пищеварения

Полынь традиционно использовали при несварении желудка, метеоризме, гастрите и симптомах заболевания желчного пузыря. Считается, что она стимулирует выработку слюны, желудочной слизи и кишечных секретов, которые помогают снизить уровень желудочных кислот, способствующих появлению язвы.

Полынь также увеличивает выделение желчи из желчного пузыря, что может способствовать улучшению пищеварения и облегчению при запорах. Исследования на людях отсутствуют. Но научная работа 2020 года предполагает, что экстракт полыни помогает облегчить симптомы несварения желудка у лабораторных мышей, изменяя действие гормонов в мозге, которые влияют на пищеварение.

В другой работе 2020-го ученые предположили, что полынь эффективна при болезни Крона (воспаление желудочно-кишечного тракта, при котором могут быть поражены все части ЖКТ от рта до прямой кишки). Она уменьшает воспаление и стимулирует кишечную секрецию, что может снизить потребность в стероидных препаратах, которые обычно используют при этом заболевании. При этом данные исследования были получены в единичных случаях и за короткое время, поэтому долгосрочные эффекты и безопасность применения полыни не установлены.

Против бактерий и грибков

Полынь содержит камфору, входящую в состав антибактериальных и противогрибковых средств.

В исследованиях растения отмечается эффект против Staphylococcus aureus — распространенной бактерии, вызывающей инфекции кожи и мягких тканей. Также эксперименты показали, что туйон может подавлять грибки вроде Candida albicans, вызывающие дрожжевые инфекции и молочницу полости рта.

Впрочем, эти эффекты наблюдались в пробирках. В исследовании 2021 года сообщалось, что экстракт полыни, который 6 дней давали лабораторным мышам, оказался неэффективен против шести видов заболеваний, связанных с бактериями Candida.

Против паразитов

По-английски растение называется wormwood (worm — червь) — за глистогонный эффект. В прошлом полынь традиционно применяли для лечения у людей паразитов типа остриц, круглых и ленточных червей. Растение вывели из употребления из-за серьезных побочных эффектов.

Большинство исследований, изучавших использование полыни для лечения паразитов, проводили на животных, и результаты были в основном положительными. Исследование 2017 года показало, что полынь убивает Hymenolepis nana — наиболее распространенную форму ленточного червя, поражающего человека.

Противопоказания

Полынь содержит ингредиенты, которые могут оказывать токсическое действие и противопоказаны при таких состояниях:

Беременность и грудное вскармливание. Исследования на животных показали, что полынь может вызвать выкидыш.

Эпилепсия и другие судорожные расстройства. Может повышать риск судорог и снижать действие некоторых противосудорожных препаратов.

Заболевания почек — например, желчнокаменная болезнь. Полынь может привести к почечной недостаточности, особенно у людей с хроническими заболеваниями этого органа.

Аллергия. Полынь относится к семейству астровых, и ее нужно избегать всем, у кого есть аллергия на входящие в него растения — астры, амброзию или ноготки.

Сердечные заболевания. Прием полыни стоит с осторожностью совмещать с препаратами, которые используют для лечения сердца. Описан случай, когда полынь усилила действие варфарина — популярного препарата, разжижающего кровь, что привело к кровотечению.

Заболевания ЖКТ, такие как язвенная болезнь желудка, повышенная желудочная секреция, болезнь двенадцатиперстной кишки, острый холецистит, рефлюкс-эзофагит, гиперацидный гастрит.

Полынь особенно опасна для детей. Во всех инструкциях к российским препаратам написано, что ее запрещено принимать до 12 лет.

Прежде чем использовать полынь в медицинских целях, необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если вы уже принимаете какое-либо лекарство.

Где еще используют полынь

На основе полыни готовят вермут и абсент — алкогольные напитки, отличающиеся горьковатым вкусом.

При приготовлении абсента используют фенхель, анис, а также листья и цветы полыни. У напитка крепость от 55 до 85 градусов (для сравнения, у водки — от 37,5 до 56 градусов). Чтобы снизить содержание алкоголя, абсент советуют разбавлять водой перед употреблением. Из-за крепости и зеленого оттенка абсент называют «Зеленой феей», к тому же напиток ассоциируется с галлюциногенным эффектом.

Вермут — сладковатый напиток из крепленого вина со специями и травами, главная из которых — полынь. Это подчеркивается даже в названии: с немецкого слово Wermut переводится как полынь. Вермут используется в коктейлях «Манхэттен» и «Негрони», также его пьют чистым как аперитив. Крепость напитка составляет от 15 до 18 градусов.