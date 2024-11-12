Врач назвал вид мозолей, приводящих к ампутации ноги

Появление натоптышей и мозолей в сочетании с отсутствием чувствительности стоп может говорить о диабетической стопе, рассказали врач общей практики и телеведущий Александр Мясников и заведующая Центром диабетической стопы Анна Андреева в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». По словам экспертов, такие пациенты находятся в зоне риска ампутации.

Идет и поражение нервной системы, и нейропатия: пациент не чувствует проведения нервного сигнала — таким образом, он уже в зоне риска, — сказала Андреева.

По мнению специалистов, диабетическая стопа может привести к необходимости ампутации ноги. Мясников добавил, что человек может незаметно травмировать ногу из-за потери чувствительности, что в свою очередь открывает путь для инфекции и воспаления.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что сухость кожи и слабость могут указывать на сахарный диабет второго типа. По ее словам, также первыми признаками этого заболевания могут быть жажда, появление гнойничков и частое мочеиспускание.

До этого врач-дерматолог Анна Гудзь сообщила, что зимой нужно защищать кожу от пересушивания из-за отопления и от воздействия погоды. По ее словам, в уходе должно быть меньше влаги и больше жиров.