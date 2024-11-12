Раскрыто, что вызывает ишемическую болезнь сердца

Ишемическая болезнь сердца возникает, когда артерии (сосуды сердца) становятся слишком узкими. Это затрудняет приток крови к сердцу и её отток.

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Чаще всего ишемическая болезнь сердца развивается у человека из-за атеросклероза. То есть из-за накопления холестериновых бляшек в артериях. Со временем эти бляшки могут нарушить приток крови к сердцу, привести к образованию тромбов, повысить риск возникновения сердечного приступа.

Также есть факторы, которые повышают вероятность развития ишемической болезни сердца. Это пожилой возраст, пол (больше шансов на развитие этой болезни у мужчин старше 45 лет и женщин старше 55 лет), этническая принадлежность (чаще ишемическая болезнь сердца встречается у белых людей, темнокожих, латиноамериканцев, азиатов).

Кроме того, ишемическая болезнь сердца может передаваться по наследству. У людей с семейной гиперхолестеринемией и повышенным уровнем ЛП (а) выше риск возникновения этого состояния.

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