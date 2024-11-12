Акушер объяснил, почему рожать первого ребенка надо до 40 лет
Рожать первенца лучше до 40 лет, потому что после этой возрастной отметки накопленные хронические заболевания могут проявить себя во время беременности и усложнить ее течение, поделился с aif.ru главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России, профессор Роман Шмаков. По его словам, в жизни важно верно расставить приоритеты.
Врач отметил, что возможные сроки первых родов благодаря медицине сдвинулись дальше, чем на десятилетие, однако специалисты в основном не очень хорошо относятся к поздним родам. После 40 лет такие болезни, как сахарный диабет или артериальная гипертензия, могут начать развиваться во время беременности и привести к осложнениям у будущей матери.
Поэтому рожать первого ребенка лучше до 40 лет. Конечно, современная медицина дает возможность продлить репродуктивный возраст. Но важно правильно расставить приоритеты, что для вас важнее — карьера, заработок, путешествия или ребенок. К сожалению, иногда осознание того, что ребенок важнее, приходит слишком поздно, — указал Шмаков.
Ранее в Рязани 19-летняя местная жительница не замечала беременности вплоть до девятого месяца. В больницу пациентку доставили «с умеренной болью в животе», врачи скорой помощи при осмотре поставили ошибочный диагноз «острый живот».