Создатель вакцины от рака раскрыл, какие виды заболеваний она лечит

Российские вакцины от рака должны работать против любых разновидностей онкологии, заявил NEWS.ru один из создателей препарата, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. По его словам, неважно, какой орган заражен. Лекарства будут воздействовать на иммунитет пациента, чтобы организм мог сам бороться с раковыми клетками.

Вакцины должны работать против любых разновидностей онкологии. Ведь дело тут не в том, какой орган поражен. Важно, что любые измененные клетки — это паразит в организме человека. Поэтому самое главное — сделать так, чтобы он был видимым для иммунитета, — сказал Чумаков.

Он добавил, что вакцина от рака предполагает полное излечение, потому что запускаются естественные механизмы удаления раковых клеток и «организм практически излечивает сам себя». Но вакцину нужно будет совмещать с другими методами борьбы с онкологией, уточнил Чумаков.

Ранее онкоиммунолог Даниил Щепеляев заявил, что вывод российской вакцины от рака на рынок будет стоить не меньше €30 млрд. По его словам, это обусловлено правилами, которые лоббируют фармацевтические компании, чтобы отсечь конкурентов. Он отметил, что процесс внедрения передовых препаратов небыстрый, так как резкий скачок в используемых методах лечения совершить трудно.