Врачи объяснили, в чем разница между сердечным приступом и инсультом

И приступ, и инсульт возникают при закупорке кровеносных сосудов. Но всё же симптомы у них разные.

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При сердечном приступе человек ощущает боль или дискомфорт в груди, головокружение, тошноту или рвоту, боль в спине, шее или челюсти, которая может отдавать в плечи и руки, одышку.

В то же время при инсульте возникают такие симптомы, как неожиданная спутанность сознания, трудности с речью или с пониманием других, онемение либо слабость (особенно на одной стороне тела), сильная головная боль, нарушение зрения одного или обоих глаз, трудности при ходьбе, головокружение либо потеря равновесия, координации.

Инфаркт миокарда случается, когда богатая кислородом кровь не может поступать в сердце. Это может привести к его повреждению. При инсульте же прерывается приток крови к мозгу.

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Если сердечный приступ не лечить быстро, то это может привести к необратимому повреждению сердечной мышцы. В результате сердце ослабнет, повысится риск возникновения сердечной недостаточности. Человеку будет тяжело справляться с повседневными делами из-за одышки или усталости. Также инфаркт миокарда может вызвать нерегулярное сердцебиение, которое может привести к внезапной остановке сердца.

Инсульт часто вызывает слабость или внезапный паралич одной стороны тела. Некоторым людям после инсульта тяжело ходить, двигаться или выполнять повседневные дела. Также он может привести к трудностям с подбором слов либо пониманием языка, к проблемам памятью, принятием решений, мышлением.

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