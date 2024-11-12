Терапевт объяснила, на какие недуги указывает металлический привкус во рту

Привкус железа во рту может свидетельствовать о болезнях ЖКТ и отравлении металлами, предупредила терапевт Зарема Тен в беседе с NEWS.ru. По мнению специалиста, этот симптом может оказаться признаком целого ряда заболеваний: язвенной болезни, гастрита или гастроэзофагеального рефлюкса. Как пояснила доктор, все дело в том, что в полость рта выделяется желудочный сок, содержащий примеси железа и соляной кислоты.

«Контакт с тяжелыми металлами, такими как ртуть, свинец и медь, или их накопление в организме может вызывать изменение вкусовых ощущений. Это может произойти при длительном воздействии токсичных соединений на производстве или при контакте с загрязненной водой и пищей», - Зарема Тен.

Кроме того, по мнению доктора, металлический привкус может свидетельствовать о дефиците цинка, железа, витаминов группы В или фолиевой кислоты, сигнализировать о проблемах с почками и печенью или появиться в качестве побочного эффекта от приема некоторых лекарственных препаратов. Наконец, инфекции верхних дыхательных путей порой также вызывают изменения вкусовых ощущений. За точным диагнозом нужно обращаться к профессионалам.