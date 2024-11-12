Кардиолог перечислила признаки приближающегося инфаркта

Боль в груди и одышка могут быть признаками приближающегося инфаркта, рассказала «Газете.Ru» врач-кардиолог Анастасия Малай. По ее словам, также симптомами надвигающегося сердечного приступа могут быть изжога, тошнота, боль в животе и несварение желудка.

Мужчины чаще, чем женщины, описывают боль в груди и левую руку во время сердечного приступа. Независимо от характера или локализации боли при сердечном приступе, она может нарастать постепенно, приходить и уходить, возникать внезапно или просто ощущаться как тупая, постоянная боль, — объяснила врач.

Кардиолог отметила, что предвестником сердечного приступа может быть боль, которая распространяется из груди в руки, спину, челюсть, шею или живот. Также на инфаркт могут указывать обильное потоотделение или же холодный пот. Это связано с тем, что сердце испытывает стресс, из-за чего организм пытается охладиться.