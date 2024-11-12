Уролог рассказал, почему нельзя терпеть при желании сходить в туалет

Если постоянно долго воздерживаться от мочеиспускания, могут начаться инфекционные осложнения, рассказал «Здоровью Mail» врач-уролог-андролог Павел Числов. По его словам, это связано с высоким риском развития пузырно-мочеточникового рефлюкса и пиелонефрита.

Врач объяснил, что риск воспаления почек становится особо высок, если до этого был цистит. Его фактором риска также является нечастое опорожнение мочевого пузыря.

Также передерживание мочи является доказанным фактором риска развития рака мочевого пузыря, — отметил уролог.

Если есть проблемы с мочеиспусканием, следует своевременно обратиться к врачу, поскольку так можно решить все с помощью оперативного лечения или консервативной терапии, добавил Числов.

До этого заведующая отделением онкогинекологии № 4 Ирина Карьгина сообщила, что врачи Московского областного онкологического диспансера спасли 66-летнюю жительницу Подмосковья с опухолью матки размером с тыкву. Специалист уточнила, что пациентка поступила с жалобами на боль в животе, тошноту, изжогу, невозможность лежать на спине и затруднения дыхания и мочеиспускания. Она отметила, что женщина более 20 лет замечала увеличение живота, но в больницу не обращалась.