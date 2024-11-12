Названы болезни, которые возникают из-за неправильного употребления воды

Пользователь WeChat рассказал, как правильно пить воду и почему это важно для нашего здоровья.

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С утра выпить стакан воды — это хорошая привычка. Но важно делать это правильно. Прежде всего, нельзя пить слишком много или слишком быстро. Иначе вы нагрузите сердце. Известно, что чаще всего сердечный приступ или инсульт случаются по утрам.

Кроме того, если вы выпьете много воды натощак — кислота в желудке станет более жидкой. Если сразу после этого приниматься за еду, то это плохо скажется на пищеварении, может привести к проблемам с желудком.

Поэтому утром старайтесь выпивать примерно 150 мл (полстакана) воды, причём медленно и большими глотками.

© Ferra.ru

Подсолённую воду пить сразу после пробуждения не рекомендуется. Всё потому, что это ещё больше повысит кровяное давление, нагрузит почки.

Хорошим выбором утром будет вода с мёдом. Она эффективно борется с запорами. Однако мёд важно класть в тёплую или холодную воду, но не в кипяток.

Лучшим же вариантом после сна станет простая кипячёная вода. Она не будет нагружать почки или сердце.

Важно также знать, что слишком холодная или слишком горячая вода может привести к раку желудка. Из-за ледяной воды вы ощутите в желудке дискомфорт, можете столкнуться с диареей. Поэтому её нельзя пить натощак тем, у кого проблемы с желудком или болезни сердца.

Чересчур горячая вода (выше 65 градусов по Цельсию) травмирует пищевод. В дальнейшем это может привести к раку.

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