Офтальмолог рассказал, что выбрать между очками и линзами

Выбирая между очками и линзами, нужно помнить об их плюсах и минусах, например очки легко надевать и снимать, рассказал Пятому каналу офтальмолог Виктор Борзых. По его словам, линзы тоже имеют преимущество, они не запотевают и не мешают при активной деятельности.

У очков из плюсов: легко надевать и снимать, не требуют дополнительного ухода и защищают глаза от внешних факторов. Также многие мои пациенты выбирают очки, поскольку те являются модным аксессуаром. Однако не стоит забывать о минусах. Очки ограничивают периферическое зрение. Это очень важно при вождении автомобиля, — объяснил медик.

Офтальмолог отметил, что очки можно легко потерять или сломать. Линзы имеют свои минусы, поскольку их нужно регулярно менять и правильно за ними ухаживать. Также следует приобретать различные комплекты линз, если зрение на глазах разное. Кроме того, тяжелее найти линзы с большим показателем, нежели очки, которые могут помочь скорректировать любой астигматизм.

Если мы коснемся финансовой части, то очки и линзы примерно соизмеримы, потому что хорошие очки и хорошие линзы стоят дорого. То есть если очки — вы покупаете за большую сумму сразу. А линзы вы покупаете постепенно неделя за неделей, месяц за месяцем, — добавил Борзых.

Ранее врач-офтальмолог Дарья Барышникова рассказала, что компьютерные очки имеют специальное покрытие, которое поглощает синий цвет и позволяет дольше работать с гаджетами. По ее словам, они также предотвращают проблемы со сном. Очки защищают циркадные ритмы, на которые действует это излучение.