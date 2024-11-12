Врачи поделились, чем заменили антибиотики для бойцов СВО

Самые серьезные осложнения после боевых травм – это сепсис и септический шок. Все чаще антибиотики в этих случаях не работают, тогда для лечения бойцов СВО используют бактериофаги (вирусы, убивающие бактерии). Об этом «Газете.Ru» рассказал глава «Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий — Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского» Министерства обороны, заслуженный врач Российской Федерации Александр Есипов.

«Антибиотики работают сейчас с большим трудом. Не только мы боремся с микробами, они тоже ищут противодействие нашим методам. Мы многие годы широко использовали антибиотики, и вот флора стала более антибиотикорезистентной. Бактерии достаточно быстро адаптируются к применяемым нами лекарствам», – рассказал специалист.

По словам врача, микробу, чтобы подстроиться под антибиотик, выработать защиту от него, необходимо 72 часа. Новый антибиотик же нужно разрабатывать несколько лет.

«Мы в этой ситуации начали все чаще применять бактериофаги (вирусы, убивающие бактерии). Как только боец поступает, мы делаем смыв из раны или легких, забираем его бактерии, получаем культуру и везем в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалея. Подготавливаем бактериофаг для конкретного больного и потом ему вводим. В последнее время начали делать прямо у нас, что упрощает и ускоряет процесс. Сейчас это и усиление, и альтернатива антибиотикотерапии», – рассказал Есипов.

Тем не менее, бывает, что пока врачи готовили бактериофаг, микроб уже «переоделся».