Хирурги избавили пациента от двухкилограммовой липомы

Кемеровские хирурги прооперировали пациента с двухкилограммовой опухолью.

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Житель Кузбасса обратился за медицинской помощью в Кемеровскую городскую клиническую больницу №11. Как выяснилось, он уже давно страдал от гигантской липомы поверхности левого бедра.

Опухоль размером 25х18 см располагалась крайне близко к жизненно важным сосудам и доставляла пациенту массу неудобств. Такое расположение липомы сильно осложняло проведение хирургического вмешательства. Но врачи справились с задачей.

"Кемеровские хирурги, тщательно оценив ситуацию, решили провести операцию, чтобы избавить мужчину от недуга", - сообщает министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

После операции пациент чувствует себя заметно лучше и уже готовится к выписке.