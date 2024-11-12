Невролог рассказала, как преодолеть хроническую усталость

Синдром хронической усталости, когда человек постоянно испытывает ощущение слабости и разбитости даже после сна или отдыха, встречается у 1–2% людей. Такому состоянию более подвержены женщины - причины его возникновения пока до конца не изучены. Об этом в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала врач-невролог медицинской лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

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По словам специалиста, современной медицине хорошо известны предпосылки появления хронической усталости. Это и перенесенные инфекции в виде вирусных заболеваний, сбои в работе иммунной системы, гормональный дисбаланс, а также постоянные стрессы и переутомление. К тому же, при поражении вирусами, в организме начинается активное выделение хемокинов и цитокинов, повреждающих стресс-центр мозга в гипоталамусе, что в свою очередь приводит к его повышенной чувствительности к любым физиологическим стрессорам, ранее воспринимавшимися, как вполне привычная нагрузка.

В результате воздействия всех эти факторов человек начинает чаще страдать от головной и мышечной боли, слабости, его когнитивные способности и продуктивность жизни заметно ухудшаются, появляются тревожность, бессонница и резкие перепады настроения.

«Если такие симптомы сохраняются долгое время, в течение 6 месяцев, усиливаются даже после незначительной нагрузки (поход в магазин, чтение книги, домашняя уборка) следует обратиться к неврологу и пройти обследование. Скорее всего, врач сможет найти причину нарушений и поможет скорректировать образ вашей жизни», - предупреждает доктор Демьяновская.

Для избавления от синдрома хронической усталости специалист советует придерживаться правильного режима дня, добавить в рацион достаточное количество белковых продуктов, таких как яйца, рыба, орехи и бобовые, а так же поддержать в организме уровень витаминов групп B и C.