В Югре из-за ОРВИ количество классов на дистанте выросло почти в 11 раз

Дистанционное образование введено в шести школах, а также в 76 классах 12 школ Ханты-Мансийского автономного округа из-за случаев ОРВИ и гриппа у детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"В связи с заболеваемостью ОРВИ на 45 неделе переведены на дистанционные формы обучения 6 школ, 76 классов в 12 школах, 2 группы в двух колледжах, а также разобщены 27 групп в 22 детских садах, полностью закрыт один детский сад", - сказано в сообщении.

Ранее в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Югре дистанционное образование было введено в трех школах, семи классах пяти школ, четырех группах в одном колледже. Кроме того, разобщены 28 групп в 21 детском саду региона.

В Югре зарегистрировано 81 случай ОРВИ на 10 тыс. населения, что примерно на уровне предыдущей недели. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей до двух лет.