Половина случаев внебольничных пневмоний в РФ вызваны пневмококком

Половина регистрируемых внебольничных пневмоний в России у взрослых приходится на пневмококковую инфекцию, у детей она является причиной 73% случаев заболевания. Об этом сообщил ТАСС младший научный сотрудник лаборатории клинической фармакологии и фармакотерапии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Вадим Закиев.

"По статистике, в России до 50% случаев внебольничных пневмоний у взрослых приходятся на пневмококковую инфекцию, у детей она является причиной 73% случаев внебольничной пневмонии. Самые высокие показатели смертности от пневмонии у людей в возрасте 70 лет и старше - 50% от общего числа умерших, за последние 30 лет увеличилось количество смертей от пневмонии среди людей старше 70 лет, одна из причин роста - увеличение количества людей, достигших 70-летнего возраста. У пожилых людей в три-пять раза выше риск развития летального исхода от пневмонии и ее осложнений, чем у пациентов молодого возраста", - рассказал эксперт.

По его словам, пневмококковая инфекция признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) самой опасной из всех вакцинопрофилактируемых болезней. До появления вакцинации она ежегодно приводила к смерти 1,6 млн человек. Риск развития пневмококковой пневмонии увеличивают сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы и хроническая обструктивная болезнь легких. Летальность после внебольничной пневмонии составляет до 30% в течение одного года после госпитализации.

Эксперт добавил, что вакцинация от пневмококка является основой мерой предотвращения инфекции, она позволяет снизить количество возможных случаев в год на 50%.

"Инфекция передается от человека к человеку при кашле, чихании и тесном контакте. Некоторые люди, особенно дети, могут быть бессимптомными носителями, при этом не болея, но передавая инфекцию другим", - заключил Закиев.

Пневмония (воспаление легких) - это острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением легочной ткани, что приводит к нарушению дыхания. Ее возбудителями являются различные микроорганизмы, включая бактерии, вирусы и грибы. Пневмония может появиться как самостоятельное заболевание, но часто становится осложнением других болезней. Основные симптомы - лихорадка, повышенная температура, кашель, одышка, слабость, к группе риска относятся дети младшего возраста, пожилые люди и те, у кого ослаблена иммунная система.

12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией, он проводится с 2009 года по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии, поддержку мероприятию оказывает ВОЗ.