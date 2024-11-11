Кардиолог перечислил причины ранних инфарктов

Люди в стрессовом состоянии предрасположены к ранним инфарктам, рассказал LIFE.ru кардиолог-терапевт заслуженный врач России Юрий Серебрянский. По его словам, риск развития инфарктов также увеличивает наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Раньше инфаркт наблюдался у лиц старше 50 лет. Теперь инфаркты встречаются и в 40, и до 40 лет. И даже у меня были случаи, когда инфаркт возникал в 29 лет у мужчины, который страдал сахарным диабетом, — объяснил кардиолог.

Терапевт отметил, что к факторам риска также относятся предрасположенности к атеросклерозу и сахарному диабету. Кроме того, в группе риска оказываются пациенты, которые страдают от повышенного артериального давления, добавил Серебрянский.

Ранее ученые из Швеции сообщили, что чрезмерное употребление молока повышает риск развития ишемической болезни сердца на 5%. По словам исследователей, коровье молоко можно назвать «тихим убийцей», поскольку о его опасности многие даже не задумываются.

До этого диетолог и нутрициолог Елена Соломатина рассказала, что постоянное употребление сладкой газировки и сока приводит к ожирению, а затем — к инсульту и инфаркту. По ее словам, в этом виновато большое количество сахара в этих напитках, которое составляет около пяти-шести кусков сахара на стакан.