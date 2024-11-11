Педиатр ответила, поможет ли исключение сахара предотвратить диабет у детей

Исследование американских ученых показало, что ограничение потребления сахара в первые 1000 дней жизни может снизить риск развития диабета и гипертонии в будущем. Однако врач-педиатр, кандидат медицинских наук Рабият Зайниддинова подчеркнула, что сахар не является единственным фактором, влияющим на здоровье ребенка.

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— Полное исключение сахара не гарантирует здоровое будущее без диабета и гипертонии. Важно комплексное внимание к здоровью ребенка: правильное питание, физическая активность, профилактика лишнего веса, отказ от вредных привычек, — рассказала специалист.

По ее словам, в первые три года жизни детям не нужен дополнительный сахар. Организм получает все необходимые питательные вещества из полноценного рациона.

— Чаще всего родители дают детям сладкое из-за собственного желания разделить с ними удовольствие от вкусной еды, а не из-за реальной потребности ребенка, — отметила педиатр.

Зайниддинова также подчеркнула, что здоровый образ жизни — это не разовая акция, а постоянный труд.

— Демонизация сахара не является решением проблемы. Важно найти баланс и не забывать, что здоровье ребенка зависит от множества факторов, — заключила эксперт в разговоре с «Радио 1».

Среди первых признаков сахарного диабета второго типа можно выделить сухость кожи, общее недомогание, жажду и учащенное мочеиспускание. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова.