Головных болей (ГБ) существует больше 300 видов. Самые распространённые — это боль напряжения, кластерная и мигрень, рассказала «Клопс» калининградский врач-невролог Ксения Кротчик.

С подобной проблемой в первую очередь нужно обратиться к терапевту, чтобы исключить первичную причину недомогания. Например, ей могут быть хронические заболевания ЛОР-органов или повышенное артериальное давление, обратила внимание Кротчик.

Если потребуется уточнение диагноза, необходим осмотр невролога. У разных видов ГБ — свои отличительные признаки:

Боль напряжения. Имеет сжимающий и давящий характер в лобно-височных областях. Может сопровождаться тошнотой.

«Чаще всего такое случается на фоне стрессовых ситуаций», — отметила доктор.

Мигрень. Это интенсивная пульсирующая головная боль, при которой обычно возникают тошнота и рвота. Мучительное состояние усиливается на фоне громких звуков. Может развиться приступ светобоязни.

Кластерные головные боли. К ним относятся односторонние приступообразные и очень интенсивные, порой невыносимые боли. Патология имеет дополнительные признаки: покраснение глаз, слезотечение и выделения из носа.

«Существует и лекарственно-индуцированная ГБ, возникающая в ответ на избыточный приём препаратов от головной боли», — обратила внимание невролог.

Диагноз ставится исходя из осмотра и жалоб пациента. МРТ головного мозга обычно не требуется. Но если врач посчитает нужным, он назначит дополнительное обследование, чтобы скорректировать лечение.

Невролог предупреждает, что некоторые острые состояния, например, инсульты, также могут сопровождаться резко возникшей головной болью.

Доктор рассказал, как распознать инсульт и оказать помощь пострадавшему.