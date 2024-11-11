Мужчине грозит ампутация пальцев после чистки сантехники

В Липецке местному жителю грозит ампутация пальцев после чистки сантехники в дырявых перчатках. Сейчас врачи пытаются спасти его руки. Об этом сообщает местное издание «GOROD48».

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Как рассказал заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 Илья Копылов, 10 ноября в медучреждение поступил 54-летний мужчина с сильнейшими химическими ожогами IV степени. Как пояснил пациент, он чистил сантехнику в дырявых перчатках средством «Крот». Сначала он почувствовал, что его руки пощипывает. После окончания работ мужчина снял перчатки и увидел, что его пальцы стали чернеть и покрываться струпьями. После этого он обратился за помощью. Сейчас медики пытаются сделать все возможное, чтобы сохранить целостность конечностей липчанина.

Собеседник СМИ напомнил, что средства для чистки труб разъедают не только известь и ржавчину, но и кожу и волосы, и призвали соблюдать при их использовании технику безопасности.