Долгое сидение ведет к проблемам с позвоночником

У людей, которым приходится долго и много сидеть, могут возникнуть проблемы с позвоночником, а также застой крови. Простыми и эффективными упражнениями, которые помогут поддерживать хорошую физическую форму в условиях сидячей работы, поделился фитнес-тренер Сергей Литовченко.

Чтобы избежать неприятных последствий для здоровья, Литовченко рекомендует выполнять приседания с широкой постановкой ног, наклоны вперед, назад и в стороны. По его словам, офисным работникам это можно делать прямо на рабочем месте, делая 1–2 подхода по 15–20 повторений.

Тренер подчеркнул, что не менее важной частью здоровья является правильное питание. В первой половине дня эксперт советует сочетать белки и долгие углеводы (злаковые каши и макароны), а вечером — белки и овощи. При этом огурцов, болгарского перца и помидоров специалист советует избегать. В рационе также должны присутствовать витамины и полезные жиры, передает Life.ru.

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