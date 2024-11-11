Семь популярных мифов об имплантации зубов

С необходимость замены отсутствующих зуба или зубов сталкивается подавляющее большинство россиян старше 40 лет. Однако многие до последнего откладывают визит к врачу, начитавшись страшилок на всевозможных форумах. Популярные мифы об имплантации зубов вместе с WomanHit разобрал челюстно-лицевой хирург Георгий Захаров, имплантолог, научный сотрудник НМИЦО ФМБА России.

Это больно

Пожалуй, самый популярный миф об имплантации. По словам нашего эксперта, на практике манипуляция сопоставима по ощущениям с лечением кариеса под местной анестезией. Если же предстоит установка большого количества имплантатов и костная пластика, или пациент панически боится лечения, то можно прибегнуть к седации.

«После операции боль тоже не будет „загонять на стенку“. 99% пациентов достаточно приема стандартных нестероидных препаратов — „Нурофен“, „Кетанов“. То есть того, что мы пьем обычно, когда болит голова или спина. Принимать их нужно в первые три дня после операции, не дольше», — объясняет хирург.

Это долго

Длительность операции напрямую зависит от числа восстанавливаемых зубов. Георгий Захаров:

«Если речь об одном имплантате — манипуляция займет 15—20 минут. Когда же имплантатов больше — 5,6,10 — и есть недостаток костной ткани, которую нужно нарастить, то время операции занимает несколько часов. При полном отсутствии зубов на верхней и нижней челюсти — 5—6 часов».

Имплантаты не приживаются

Еще один популярный миф об имплантации. По словам врача, его возникновение связано с тем, что 25—30 назад, когда процедура только развивалась, у стоматологов не было достаточного опыта работы с имплантатами, как и протоколов лечения, потому отторжение происходило чаще.

«Сейчас проблема полностью решена — 99% имплантатов приживаются без каких-либо трудностей», — заверил имплантолог.

После имплантации могут возникнуть осложнения

Если зуб потерян давно, то костной ткани может быть недостаточно для установки имплантата. В этом случае выполняется ее наращивание или синус-лифтинг.

«У опытного хирурга такие манипуляции давно отработаны, и в сочетании с предварительными санацией и залечиванием проблем в ротовой полости в 99% все проходит без осложнений», — говорит наш эксперт.

Имплантаты подходят не всем

Установка имплантатов не проводится только пациентам, не достигшим 17—18 лет, так как до этого времени у человека идет рост костного скелета.

Сюда же можно отнести утверждения, что имплантаты противопоказаны при многих заболеваниях. Но болезни влияют не на имплантацию, а лишь на то, в каких условиях врач может провести операцию.

«Иногда риски могут быть связаны не с самой имплантацией, а с состоянием здоровья пациента. У людей с высоким артериальным давлением, системными аутоиммунными заболеваниями, сахарным диабетом первого типа, инсулинозависимых, с онкологией вероятность осложнений выше, и им требуется индивидуальный подход».

С сахарным диабетом импланты ставить нельзя

«Исследования, проведенные в последние 10—15 лет, подтверждают, что пациенты с сахарным диабетом, которые следят за уровнем сахара и принимают необходимые препараты, могут без проблем установить имплантаты», — уверяет Георгий Захаров.

Это дорого

Если зуб просто поражен кариесом, то после лечения он прослужит еще годы и годы. Когда же зуб потерял нервную ткань — был депульпирован, — и уже сильно разрушился, его ресурс практически исчерпан. Тут во всех отношениях выгоднее установить имплантат, а не продолжать реанимацию, считает наш эксперт.

«Безусловно, восстановление зубов при помощи альтернативных методов — коронок либо съемных протезов — дешевле, чем имплантация. Однако она является более надежным методом восстановления, что исключает большие траты в дальнейшем. Служат хорошие имплантаты всю жизнь. При этом разницы между собственными и имплантированными зубами пациент не ощущает», — указывает имплантолог.

Бонус от эксперта: уход за имплантами

«Качественная гигиена, так же, как и для своих родных зубов: чистка с помощью паст и ирригатора. Также можно использовать монопучковую зубную щетку, суперфлосы — индивидуальные средства гигиены подберет доктор», — советует Георгий Захаров.

Врач рекомендует каждые шесть месяцев делать чистку зубов у гигиениста. И раз в год делать снимки для контроля состояния имплантатов. Тогда ваша улыбка будет красивой и счастливой!