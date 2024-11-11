У полного мужчины обнаружили 27-килограммовую опухоль

У 59-летнего норвежца Томаса Краута обнаружили в животе 27-килограммовую опухоль. Историю мужчины рассказало издание The Sun.

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В течение 12 лет мужчине не могли поставить точный диагноз, долгое время его считали просто толстым.

«Мне назначали диеты и уколы для борьбы с лишним весом. В итоге лицо и руки стали очень худыми», — рассказал Краут.

Однако, когда его стали готовить к операции по уменьшению желудка, в животе мужчины обнаружили 27-килограммовую раковую опухоль.

Врачи объяснили, что у него редкая опухоль, состоящая из мелких раковых опухолей, окруженных жиром. Образование диаметром более полуметра удалили в течение десятичасовой операции.

Мужчине также вырезали часть тонкого кишечника и удалили правую почку. Однако полностью удалить опухоль было невозможно, так как диагноз был поставлен очень поздно. Теперь Краут пытается через суд призвать лечивших его врачей к ответственности.

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