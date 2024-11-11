Флеболог рассказал о влиянии погодных изменений на сосуды

Сердечно-сосудистый хирург, флеболог ФНКЦ ФМБА России Алияр Абасов рассказал изданию «Вести Подмосковья» о влиянии резких погодных перепадов на состояние организма. Наиболее чувствительны к таким перепадам пациенты старше 50 лет с заболеваниями сердца и сосудов, а также с расстройствами вегетативной нервной системы.

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«Перепады температуры, влажности и атмосферного давления приводят к изменению количества кислорода в воздухе. Например, при похолодании и высоком содержании кислорода наблюдается спазм сосудов. Сердце сокращается чаще для ускорения кровотока и согревания тела. Кровь сгущается, артериальное давление повышается, человек ощущает боль в голове и дискомфорт в области сердца. Резкое потепление с низким содержанием кислорода в воздухе провоцирует расширение стенок сосудов - артериальное давление падает, начинается головокружение и слабость», - объяснил специалист Абасов.

Также собеседник издания обратил внимание, что на фоне высокой влажности у пациентов с диабетом и хронической венозной недостаточностью возникают отеки, ухудшается кровообращение. У пациентов с варикозным расширением вен на ногах наблюдается боль и тяжесть в конце рабочего дня. Люди, страдающие от атеросклероза, оказываются в зоне риска из-за повышенной вязкости крови на фоне резкого похолодания - увеличивается риск образования тромбов. Кроме того, из-за резкой смены погоды некоторые ощущают плохое настроение и стресс.