Врач предупредил о рисках употребления сырых яиц

Частое употребление сырых яиц натощак опасно сальмонеллезом, предупредил в беседе с NEWS.ru диетолог, доктор медицинских наук, научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург. Также это может грозить аллергической реакцией, добавил эксперт.

Аллергия на белок разовьется быстрее, чем при употреблении вареного яйца. Риск инфекционных заболеваний настолько велик, что существует приказ, регламентирующий в системах общепита никогда не продавать яйца всмятку. Всегда речь идет о достаточной термической обработке яиц, — отметил врач.

По словам Гинзбурга, если у человека не хватает ферментов, как например при панкреатите, то сырые яйца переносятся хуже, чем вареные. Кроме того, употребление сырых яиц не способно вылечить хронические заболевания. Риски, связанные с их употреблением перевешивают все диетологические и терапевтические смыслы, добавил диетолог.

Да и смыслов я в этом не вижу. Должна соблюдаться гигиена питания, — заключил он.

Ранее врач-терапевт Филипп Кузьменко рассказала, что в день можно есть одно-два яйца. По его словам, нужно ориентироваться на собственный организм. Терапевт отметил, что в яйцах содержится холестерин, однако он не так страшен. Главное — следить за своими ресурсами, самочувствием и внешним видом. Если хочется съесть много яиц, лучше избавляться от желтков, так как в них содержится жир.