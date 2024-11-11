Врач предупредил о неочевидных рисках употребления сырых яиц

Частое употребление сырых яиц натощак опасно сальмонеллезом, предупредил в беседе с NEWS.ru диетолог, доктор медицинских наук, научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург. Также это может грозить аллергической реакцией, добавил эксперт.

Врач предупредил о рисках употребления сырых яиц
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Аллергия на белок разовьется быстрее, чем при употреблении вареного яйца. Риск инфекционных заболеваний настолько велик, что существует приказ, регламентирующий в системах общепита никогда не продавать яйца всмятку. Всегда речь идет о достаточной термической обработке яиц, — отметил врач.

По словам Гинзбурга, если у человека не хватает ферментов, как например при панкреатите, то сырые яйца переносятся хуже, чем вареные. Кроме того, употребление сырых яиц не способно вылечить хронические заболевания. Риски, связанные с их употреблением перевешивают все диетологические и терапевтические смыслы, добавил диетолог.

Да и смыслов я в этом не вижу. Должна соблюдаться гигиена питания, — заключил он.

Ранее врач-терапевт Филипп Кузьменко рассказала, что в день можно есть одно-два яйца. По его словам, нужно ориентироваться на собственный организм. Терапевт отметил, что в яйцах содержится холестерин, однако он не так страшен. Главное — следить за своими ресурсами, самочувствием и внешним видом. Если хочется съесть много яиц, лучше избавляться от желтков, так как в них содержится жир.

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Михаил Гинзбург