Перечислены три продукта, блокирующие работу кишечника

Обилие на столе жирной пищи, жареного, а также углеводов, например, белого риса, может замедлить пищеварение и вызвать дискомфорт в кишечнике. Особенно, если есть такую пищу во второй половине дня.

Задача человека "поддерживать здоровье кишечника не только в течение дня, но и перед сном". Как объяснила в своем Telegram-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова, надо стараться избегать жареных блюд. В том числе, приготовленного с использованием гриля мяса. Такие продукты раздражают слизистую кишечника. Кроме того, они вызывают повышенное газообразование и запоры. Риски для здоровья увеличиваются, если человек ест жирную жареную пищу. Тем более, если это что-то острое и чрезмерно пряное.

Процесс пищеварения может быть нарушен, даже если человек отказался от десертов, сахара, но при этом налегает на хлеб, макароны, белый рис.

Ранее медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов объяснил, в каком случае употребление овощей может спровоцировать ухудшение работы кишечника. Как правило, такое происходит, если человек резко увеличивает количество клетчатки в рационе. Делать это рекомендуется постепенно. Отметим, что рекомендованные 30 граммов клетчатки в сутки - это примерно 400-500 грамм овощей и фруктов.

Также врач уточнил, что дискомфорт в кишечнике после употребления фруктов и овощей наблюдается в том случае, если в кишечнике уже идет воспалительный процесс.