Избежать повышенного давления по утрам реально, если контролировать вес, не вставать с кровати резко и правильно питаться, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Медик отметила, что необходимо скорректировать прием лекарств.

Принимайте лекарства строго по назначению врача, чтобы их действие покрывало утренний скачок давления. Иногда врачи рекомендуют комбинированные препараты или двукратный прием в сутки. Резкие изменения положения тела после сна могут спровоцировать скачок давления, поэтому важно постепенно переходить из лежачего положения в сидячее и вставать медленно, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, — добавила Тен.

Врач подчеркнула, что утренние часы часто сопровождаются стрессом перед рабочим днем или физической нагрузкой. Тен напомнила, что простые дыхательные упражнения, утренние растяжка и расслабление помогают смягчить утренний скачок давления.

Завтрак, богатый калием и магнием, помогает сосудам легче справляться с нагрузкой. Эти микроэлементы поддерживают нормальную работу сердечно-сосудистой системы и предотвращают резкие колебания давления, — подытожила специалист.

Тен ранее рассказала, что утренние часы наиболее опасны для гипертоников из-за естественного подъема давления и повышенной нагрузки на сердце и суставы. Она добавила, что в данное время суток давление плохо контролируется.