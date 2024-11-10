Ангина: как ее лечить и какие существуют меры профилактики

С приходом холодов многие из нас сталкиваются с неприятным и потенциально опасным недугом — ангиной. Почему эта болезнь активизируется именно осенью и зимой, и как обезопасить себя URA.RU рассказал врач-оториноларинголог Руслан Ильясов.

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Ангина: что скрывается за привычным названием

Ангина, или острый тонзиллит, — это инфекционное заболевание, при котором воспаляются небные миндалины.

«Многие недооценивают серьезность этого заболевания, считая его обычной простудой — предупредил Руслан Ильясов. — Ангина точно может привести к серьезным осложнениям, если ее не лечить правильно, как нужно и своевременно».

Почему ангина «любит» холода

Доктор Ильясов объяснил, почему случаи ангины учащаются в осенне-зимний период.

«Когда нос заложен, люди вынуждены дышать ртом. Холодный воздух, попадая напрямую в горло, вызывает воспаление миндалин. Кроме того, в холодное время года иммунитет часто ослаблен, что делает нас более уязвимыми перед инфекциями. Когда мы дышим ртом, холодный воздух минует естественную систему фильтрации и согревания в носовой полости, попадая прямо на миндалины. Это все благотворно сказывается на развитии и размножении вирусов».

Виды ангины: от неприятной до опасной

Ангина бывает разной по степени тяжести и характеру возбудителя.

«Можно различить катаральную, фолликулярную, флегмонозную и язвенно-некротическую формы ангины», — поясняет доктор Ильясов.

Самая легкая форма — катаральная ангина. Она характеризуется лишь покраснением и отеком миндалин, обычно проходит за 5-7 дней при правильном лечении. Следующая по тяжести — фолликулярная ангина, при которой на миндалинах появляются небольшие гнойнички.

Флегмонозная ангина опасна образованием абсцесса, а самая тяжелая — язвенно-некротическая форма, при которой происходит разрушение тканей миндалин. Эти формы требуют немедленного медицинского вмешательства и часто стационарного лечения.

Каждая из них требует своего подхода к лечению. Кроме того, ангина может быть вызвана стрептококками, стафилококками, вирусами или грибками, что также влияет на выбор терапии.

Симптомы

«Не стоит игнорировать боль в горле, особенно если она сопровождается повышением температуры», — предупреждает Ильясов.

Основные признаки ангины включают боль при глотании, повышение температуры тела, увеличенные и болезненные миндалины, общее недомогание.

«Заметили у себя эти симптомы, особенно в комплексе, не занимайтесь самолечением, а лучше всего обратитесь к доктору», — настаивает врач.

Кто в группе риска

Хотя ангина может поразить любого, некоторые группы населения более подвержены этому заболеванию.

«Чаще ангина поражает детей от пяти до 15 лет, их родителей и взрослых, часто контактирующих с детьми», — отмечает доктор Ильясов.

Это связано с тем, что дети чаще переносят инфекции и могут быть носителями болезнетворных бактерий, даже не имея симптомов.

Лечение: почему антибиотики — не всегда выход

«Главная ошибка при лечении ангины — бесконтрольное применение антибиотиков, — предостерегает Ильясов. — Антибиотики эффективны только против бактериальной ангины. При вирусной форме они бесполезны и могут даже навредить».

Врач подчеркивает, что лечение должно быть комплексным и включать постельный режим, обильное питье, полоскание горла антисептическими растворами, противовоспалительные препараты и, при необходимости, антибиотики под контролем специалиста.

Профилактика ангины

«Профилактика ангины — это комплекс мер, направленных на укрепление иммунитета и снижение риска заражения», — объясняет доктор Ильясов.

Он рекомендует правильное питание, богатое витаминами, регулярную физическую активность и закаливание. Важно избегать переохлаждения, особенно горла и ног, стараться дышать носом, а не ртом, регулярно проветривать помещения и соблюдать правила гигиены, особенно в сезон простуд.