Врач предупредил о незаметном симптоме сотрясения мозга

Сотрясение головного мозга (чаще всего в России говорят просто: «сотрясение мозга») — это состояние, которое возникает в результате удара головы, характеризующееся потерей сознания менее чем на 5 минут, а структурные изменения удается выявить только при микроскопическом исследовании тканей головного мозга; иначе говоря — с помощью прижизненных методов исследования (например, при КТ или МРТ) врачам не удается обнаружить никаких изменений. Об этом «Газете.Ru» рассказал Александр Лаврищев, терапевт, главный врач клиник «Семейная» на Сходненской и Речном вокзале.

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Поэтому сотрясение головного мозга (СГМ) — это наиболее легкая форма черепно-мозговой травмы, тем не менее иногда она способна причинить ощутимые для пациента страдания.

«Сотрясение головного мозга может возникнуть в результате различных травм, включая автомобильные аварии, падения, спортивные травмы, криминальные удары по голове и так далее. В более редких случаях сотрясение может быть вызвано вращательным или ускоряющим движением головы, например, при резкой остановке транспорта, резком вращении или ускорении на аттракционе», — объяснил он.

Симптомы сотрясения головного мозга могут варьироваться от совсем незначительных до очень тяжелых, но чаще всего включают в себя головную боль, тошноту и/или рвоту, иногда повторяющиеся; головокружение и шаткость походки; нечеткость зрения; усталость и сонливость (гораздо реже — бессонницу); трудности с концентрацией внимания и запоминанием новой информации; эмоциональную раздражительность; звон в ушах или шум в голове.

«Менее месяца назад в научной литературе появилось упоминание о том, что, возможно, открыт новый симптом СГМ. Описан он у спортсменов: американские спортивные врачи сообщали, что спонтанное покачивание головой после кинематического события (SHAAKE) указывает на необходимость немедленного отстранения спортсмена от игры или соревнований, поскольку с не менее чем 70% вероятностью указывает на сотрясение головного мозга. Исследование было опубликовано в американском журнале «Диагностика». SHAAKE представляет из себя потряхивание головой из стороны в сторону, как будто человек хочет оттряхнуть волосы, после получения удара по голове (или удара головой о поверхность). Этот симптом наиболее отчетливо наблюдается у футболистов, но для оценки важности его включения в медицинские протоколы необходимы сейчас проводятся дополнительные исследования», — отметил врач.

Диагностика сотрясения головного мозга обычно включает в себя обязательный осмотр пострадавшего врачом, и чаще всего — проведение компьютерной томографии (КТ) или магниторезонансной томографии (МРТ) для исключения более серьезных повреждений мозга. Стоит помнить о том, что простого рентгена черепа недостаточно для установления диагноза. Поэтому пациенту чаще всего лучше проехать с бригадой «скорой помощи» в стационар, где есть необходимое оборудование. Если все будет в порядке — пациента отправят долечиваться домой.