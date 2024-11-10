Нарколог предупредил о признаках надвигающегося алкоголизма

Алкоголизм – коварное заболевание, которое подкрадывается незаметно. Он не возникает мгновенно, а развивается постепенно. Распознать его на ранних стадиях, когда еще есть шанс предотвратить серьезные последствия, – задача непростая, но крайне важная. Врач-нарколог Руслан Исаев выделяет несколько тревожных звоночков, указывающих на приближение к опасной черте.

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Первым и, пожалуй, наиболее характерным признаком является постоянный поиск повода выпить. Это не просто желание расслабиться после тяжелого дня, а настоятельная потребность, сопровождаемая ощущением тревоги и даже агрессии, если этот повод отсутствует. Ключевой момент здесь – именно ожидание момента употребления алкоголя и испытываемое при этом дискомфортное состояние.

Следующий этап – потеря контроля над количеством выпитого. Человеку кажется, что он может остановиться, но на деле желание выпить все больше и больше берет верх. Это не просто превышение запланированной нормы – это непреодолимое стремление к увеличению дозы, которое свидетельствует о нарастающей зависимости. На этой стадии начинают проявляться провалы в памяти, которые могут быть незаметны самому человеку, но очевидны для окружающих. Разговоры о событиях, происходивших в состоянии алкогольного опьянения, становятся неполными, путаными, а иногда и вовсе невозможными из-за полного отсутствия воспоминаний.

Еще один важный симптом – исчезновение рвотного рефлекса. В норме, при употреблении большого количества алкоголя, организм реагирует рвотой, защищаясь от отравления. У людей, находящихся на пути к алкоголизму, эта защитная реакция ослабевает или вовсе пропадает, что является очень опасным сигналом. Они способны выпивать значительно больше, чем здоровые люди, не испытывая при этом физического дискомфорта, что приводит к еще большему усугублению ситуации.

И наконец, постоянные срывы после обещаний бросить пить – ярчайший признак того, что человек уже находится в крепких объятиях зависимости. Неспособность самостоятельно контролировать свое потребление алкоголя, несмотря на осознание проблемы и принятие решения о трезвости, говорит о том, что требуется профессиональная помощь. Это не просто слабость воли, а серьезное заболевание, которое нуждается в лечении.

Также были названы причины возникновения синдрома алкогольной зависимости.

В то же время ученые выяснили, что употребление умеренного количества алкоголя, даже если это происходит постоянно, не влияет на когнитивные функции мозга.