Почему молодое поколение страдает от сердечных болезней

С сердечными болезнями все чаще сталкиваются не только пожилые люди, но и те, кому еще нет даже 40 лет. Этому способствуют многочисленные факторы: неправильный образ жизни, вредные привычки и стрессы. Почему так помолодели болезни сердца, рассказал «Вечерней Москве» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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По его словам, основной причиной, особенно среди мужчин, является генетический фактор.

— В некоторых семьях заболевания сердца просматриваются в роду. Как правило, такой генетический слом характерен больше для мальчиков. Потому что мужской пол содержит X и Y половые хромосомы, а женский — X и X. Именно неполноценная Y хромосома увеличивает риски сердечных болезней, — пояснил Кондрахин.

Также сердечные болезни в молодом возврате возникают на фоне лишнего веса, сахарного диабета и сниженной физической нагрузки, подчеркнул специалист.

— Молодое поколение сегодня меньше двигается, больше времени проводит за компьютером и телефоном, из-за чего оно чаще находится в состоянии психоэмоционального напряжения, а физического выплеска при этом нет. Как следствие, поднимается уровень кортизола, адреналина и аэродинамина, что вполне может привести к различным болезням сердечно-сосудистой системы, — сообщил терапевт.

Также пагубно влияют на состояние сосудов постоянные стрессы, употребление алкоголя и частое курение, предупредил Кондрахин.

— При этом к проблемам с сердцем необязательно приводит именно курение сигарет. Любые курительные смеси, кальяны, электронные сигареты и вейпы тоже могут спровоцировать приступы или хронические болезни, — заключил терапевт.

За последние годы туберкулез вновь стал лидером по численности смертей. Однако сегодня симптоматика заболевания претерпела серьезные изменения. Как теперь распознать опасное заболевание, — в материале «Вечерней Москвы».