Названы помогающие справиться с ожирением немедикаментозные подходы

Ожирение — это комплексное хроническое заболевание, которое повышает риск возникновения целого ряда сопутствующих заболеваний, объяснил в беседе с RT доктор медицинских наук, руководитель проекта персонализированной превентивной медицины «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко Владимир Попов.

Как объяснил профессор Медицинского института непрерывного образования университета РОСБИОТЕХ, заболевание длительные годы протекает бессимптомно и никак не беспокоит человека.

Кроме того, эксперт акцентировал внимание на таком состоянии как метаболический синдром.

«Это сочетание нарушенного углеводного и липидного обмена, абдоминального ожирения и артериальной гипертензии, которое увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2-го типа», — добавил специалист.

Один из признаков, который свидетельствует об этом синдроме, превышение нормы окружности талии, предупредил эксперт.

«У мужчин ≥ 94 см, у женщин ≥ 80 см. При обнаружении этого факта необходимо провести дополнительные лабораторные тесты и оценить другие критерии — уровень триглицеридов плазмы, холестерина и глюкозы плазмы, а также систолическое и/или диастолическое давление», — добавил он.

По его словам, пациенты, у которых выявлен метаболический синдром, должны стремиться к снижению веса и увеличению физической активности.

«На ранней стадии предотвратить развитие сахарного диабета и заболеваний сердца можно при помощи диет и физических упражнений», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что диетические изменения включают снижение потребления калорий и исключение из рациона питания сахара, печенья, тортов, варенья и других лёгких углеводов, а также маргарина, жирного мяса и иных насыщенных жиров.

«При этом необходимо увеличить потребление сложных углеводов. Показано, что соблюдение диеты важнее, чем выбор её конкретного вида. В то же время учёные установили, что приверженность средиземноморской диете ассоциировалась с 39%-ным снижением риска развития ишемической болезни сердца и 33%-ным снижением риска инсульта», — пояснил Попов.

Отмечается, что эта диета включает овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, орехи, рыбу, оливковое масло, низкое потребление красного мяса.

«Хорошо зарекомендовала себя и диета DASH, разработанная для пациентов с артериальной гипертензией. При соблюдении этой диеты в рационе должны присутствовать продукты, имеющие низкое содержание насыщенных и трансжиров, богатые калием, кальцием, магнием, клетчаткой и белком: овощи, фрукты и цельное зерно, а также обезжиренные или нежирные молочные продукты, рыба, птица, бобы, орехи и растительные масла», — посоветовал специалист.

Потребление соли необходимо снизить до 1,5 г в сутки, также ограничить присутствие в рационе жирного мяса и жирных молочных продуктов, кокосового и пальмового масла, подслащённых напитков и сладостей, добавил он.

По его словам, при метаболическом синдроме важно употреблять продукты с гликемическим и инсулиновым индексами не более 55: бобовые, цельнозерновые злаки, овощи, мясо и рыбу.

«Оптимальным снижением веса считается от 2 до 4 кг, но не более 5 кг в месяц. Физическая активность крайне необходима для поддержания достигнутой в процессе диетотерапии массы тела. Всем лицам с избыточной массой тела и ожирением показаны регулярные аэробные физические упражнения продолжительностью не менее 150—240 минут в неделю», — порекомендовал врач.

Это может быть быстрая ходьба, бег трусцой, плавание, велоспорт, теннис, лыжи.

«В идеале тренироваться необходимо каждый день, продолжительность занятий должна составлять минимум 30 минут ежедневно», — посоветовал он.

Ещё один важный фактор, который нужно учитывать при модификации образа жизни, — это нормализация сна, предупредил собеседник RT.

«Показано, что сон менее шести часов и более девяти часов в сутки способствует образованию висцеральной жировой ткани и является причиной метаболических нарушений», — заключил Попов.

Ранее бариатрический хирург и доктор медицинских наук Владимир Самойлов подчеркнул в беседе с RT, что жировая ткань выделяет такие вещества, как цитокины и адипоцины, которые могут вызывать системное воспаление, что способствует развитию ревматоидного артрита и подобных заболеваний.