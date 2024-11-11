Врач раскрыл связь вирусных инфекции и рака

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» связь вирусных инфекций и рака. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

© Lenta.ru

На вопрос доктора о том, может ли развиться онкологическое заболевание в результате вирусных инфекций, гостья программы ответила утвердительно.

«Конечно, мы знаем, что 17 процентов всех онкологических заболеваний — это результат инфекционных заболеваний, как правило, вирусных», — согласился с девушкой доктор.

В качестве примера медик привел рак шейки матки, который является вирусным онкологическим заболеванием в 100 процентах случаев.

«Он вызывается только вирусом папилломы человека, определенными его подтипами», — пояснил врач. Помимо этого, по словам специалиста, рак печени также провоцируется гепатитами С и В. «Ну и рак головы, шеи: вирус Эпштейна — Барр и много примеров», — заключил он.

Ранее Мясников предупредил россиян о виде онкологического заболевания, которое сначала протекает без симптомов. По его словам, таковым является рак пищевода. Как отметил доктор, признаки, указывающие на это заболевание, возникают только на поздней стадии.