Как российские ученые ведут борьбу с деменцией

Вы возможно замечали, что у старшего поколения всё чаще встречаются проблемы с памятью, с передвижением по квартире, становится тяжелее поддерживать разговор с любимыми внуками (и не только из-за незнания их любимых реперов). Всё это может быть признаками деменции. Что из себя представляет «старческий маразм», и как наши соотечественники пытаются найти лекарство от этого недуга?

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Деменция — это прогрессирующая болезнь, которая может застать врасплох каждого. В мире насчитывается более 50 миллионов человек с деменцией, при этом больше половины из них проживают в странах с низким или среднем уровнем дохода. Каждый год выявляют почти 10 миллионов новых случаев. Сейчас в России насчитывается около 2 миллионов больных деменцией, но в скором времени количество случаев может вырасти (если не заниматься изучением этой болезни).

Деменция характеризуется постепенным снижением когнитивного функционирования, то есть влияет на память, речь и на другие способности: мыслить, ориентироваться во времени и пространстве, распознавать людей и предметы. Но как именно выглядит эта болезнь?

Как выглядит деменция

Один из главных признаков деменции — ухудшение памяти. Человек забывает имена близких, значимые даты, маршруты общественного транспорта, теряет личные вещи, не усваивает новую информацию.

А также развиваются другие признаки:

Нарушения в мышлении. Становится сложно принимать решения, распоряжаться деньгами, мыслить абстрактно, строить планы.

Проблемы с речью. Человек с деменцией забывает слова, делает в них ошибки, не понимает шуток, ему становится тяжелее выразить мысли.

Проблемы с восприятием мира. Человек не узнает лица близких, начинает теряться на привычном маршруте и забывать как выглядит его дом или квартира. Возможны звуковые или слуховые галлюцинации.

Изменения в поведении. Сужается круг интересов, появляется склонность к изоляции, чаще портиться настроение. Ещё может возникнуть бессонница, быстрая утомляемость, неряшливость.

Симптомы деменции проявляются постепенно, сначала это выглядит как безобидная рассеянность, а потом доходит до полного распада личности. Какие же могут быть причины развития деменции у человека?

Развитие деменции

Приобретенное слабоумие не всегда сопровождает именно старость — оно может развиться и в зрелом возрасте, и в молодости, поэтому нельзя считать старение конкретной причиной деменции. Есть ряд причин, которые могут привести к развитию болезни:

Тяжелые сосудистые патологии, из-за которых может быть гипертония, инсульт и т.д.

Нарушение нервной системы, например, болезнь Паркинсона или Альцгеймера.

Последствия травм, опухолей, тяжелых инфекционных заболеваний.

Употребление алкоголя, курение.

Наследственная предрасположенность;

Сахарный диабет, ожирение, атеросклероз;

Острые и хронические инфекционные заболевания;

Отсутствие регулярной умственной нагрузки.

Под влиянием негативных факторов в мозге происходят необратимые изменения, которые сопровождаются повреждением нейронов и связей между ними. Такие процессы могут развиваться в любом возрасте, но наличие хронических заболеваний и проблем с сосудами более свойственно пожилым людям, поэтому они сталкиваются с деменцией чаще. Так как же лечить эту болезнь? И возможно ли вылечить?

Российские учёные и поиск решения проблемы

Увы, деменцию вылечить невозможно — болезнь повреждает клетки головного мозга, а мы пока не научились их восстанавливать.Но учёные и врачи могут замедлить процесс её развития или же предупредить о риске возникновения.

Один из методов обнаружения

Учёные из СПБГУ, СЗГМУ им. Мечникова, ВМА им. Кирова решили изучить простой метод обнаружения деменции: диагностику по анализу крови. Они обнаружили особые биомаркеры в крови, которые позволяют выявить болезнь на первой стадии, когда симптомы только начали появляться или их и вовсе нет. Кроме того, учёные нашли различия в концентрациях маркеров у людей с разной степенью когнитивного дефицита. В будущем это позволит определить насколько быстро прогрессирует заболевание.

Чтобы подтвердить свою теорию, учёные обследовали 52 пациентов с болезнью Альцгеймера. Для этого они сделали томографию головного мозга, которая подтвердила что есть нарушения в его структурах, и они совпадают с тем, что показал анализ крови.

Перспективный препарат от заболевания

В лаборатории молекулярной нейродегенерации факультета медицинской физики и биоинженерии в Санкт-Петербурге разрабатывают эффективный препарат для лечения болезни Альцгеймера.

Препарат должен активизировать поврежденные клетки, которые отвечают за память. Испытание лекарства проводили на лабораторных мышах с нарушением «памяти-страха». Это означает, что животное «забывает», что такое опасность из-за нарушений нейронных связей в мозге. После введения лекарства память у подопытных восстанавливалась – животные снова реагировали на опасность.

Следующим этапом работы ученых станет анализ препарата на токсичность и мутагенность. С помощью специальных тестов они поймут, есть ли у лекарства побочные эффекты (задержка дыхания, рост давления, снижение веса, летальность и другие). Затем будет определена оптимальная дозировка, и после лабораторных опытов можно будет перейти к испытаниям на добровольцах.

Блокировка

Учёные Института цитологии (ИНЦ) РАН и Уральского федерального университета нашли способ блокировать разрушение мозга при болезни Альцгеймера. Исследователи разработали соединение IA-50, которое увеличивает активность синтеза белков-шаперонов, которые восстанавливают структуру других белков. Соединение IA-50 способствует накоплению «шаперонов» в тканях мозга, а также блокирует развитие нарушений памяти. Это открытие поможет в будущем разработать препараты для эффективной терапии деменции и других заболеваний.

Нейросеть и болезнь

Группа исследователей под руководством профессора НИУ ВШЭ Юрия Шатырова выяснила при помочи нейросети причины развития семантической деменции.

При семантической деменции — человек постепенно утрачивает способность понимать что ему говорят, забывает слова и их смысл

Для лучшего понимания развития болезни учёные с помощью нейросети сгенерировали компьютерную модель мозга, которая максимально точно имитирует языковые функции человека.

Модель обучили узнавать и понимать слова, чтобы изучить все этапы заболевания, затем подвергли повреждениям разной степени тяжести, характерным для деменции.

На основе анализа результатов исследования ученые выяснили, что ключевым фактором развития болезни является повреждение нервной ткани в передней части височных долей мозга.

Так как нам быть и избежать болезни?

Хотя лекарство и тяжело создать (болезнь малоизучена), учёные и медики стараются его разработать и делают уверенные шаги в этом направлении. Как минимум, медицина способна останавливать развитие деменции, если вовремя обнаружить болезнь. Ну и конечно, важна профилактика заболевания: нужно соблюдать здоровый образ жизни, нагружать мозг интеллектуальной деятельностью: читать книги, изучать новые языки, да и просто просто беречь себя.