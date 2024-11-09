Врачи провели сложную операцию полуторагодовалому малышу

Врачи из Самары и Санкт-Петербурга совместно провели сложную операцию для полуторагодовалого мальчика. У него в пять месяцев была диагностирована врожденная дисплазия тазобедренного сустава. Без лечения это могло привести к хромоте.

© СОВА

Это серьезное заболевание, при котором возникают проблемы с развитием всех частей сустава - от костей до нервов.

Уникальность операции заключалась в том, что дефект устранили без использования металлофиксаторов, что исключило необходимость повторного вмешательства для их удаления. Вместо них врачи применили трансплантаты из костного банка самарского медвуза.

Операцию выполнили специалисты детского травматолого-ортопедического отделения СамГМУ и НМИЦ детской травматологии. Процедура прошла успешно. Сначала малыш проведет шесть недель в гипсе, через три месяца он сможет сидеть, а через полгода вернется к обычной жизни.