В Волгограде доктора спасли от ампутации ногу мужчины

В 25-й городской больнице сердечно-сосудистые и эндоваскулярные хирурги провели совместную сложную операцию.

Как сообщили в облздраве, в октябре 2024 года в больницу поступил мужчина, у которого были проблемы с кровообращением в правой ноге и началась гангрена. На нижней конечности еще в 2007 году провели успешную высокотехнологичную операцию, однако теперь шансов на реконструкцию ноги уже почти не было – пациенту могли ампутировать ногу.

В результате совместной работы двух хирургических служб (открытой сосудистой и рентгенэндоваскулярной) удалось удалить образование, препятствующее кровотоку в конечности. Затем специалисты провели ряд необходимых вмешательств в установленный сосудистый процесс и полностью предотвратили риск удаления конечности.

Добавим, проведение таких операций стало возможным в результате слаженной работы высококлассных хирургов и благодаря современному техническому оснащению больницы.

Напомним, в Волгоградской области идет системная работа по развитию здравоохранения и оснащению медучреждений. С 2019 года в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» для больниц закупили 510 единиц медтехники, в том числе 3 МРТ, 8 томографов и 7 ангиографических установок.