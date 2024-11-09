Онколог рассказал о росте числа врачей благодаря господдержке

Дефицит кадров в области медицины наблюдается по всему миру, но число врачей-онкологов в России растет благодаря предпринимаемым региональными и федеральными властями мерам. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

"Сейчас уже можно абсолютно точно говорить, что начиная с 2019 года число врачей-онкологов растет, что свидетельствует о правильно выбранном курсе и Минздрава России, и профильных региональных департаментов, и властей. Напомню, что департамент кадровой политики и образования Минздрава совместно с Министерством образования России в свое время разработали план подготовки необходимых кадров с учетом региональных потребностей. Для каждого субъекта федерации были определены не только существующий уровень кадрового дефицита, но и дорожная карта по его устранению", - отметил он.

В рамках этого проекта перед ведущими медицинскими вузами страны были поставлены задачи по увеличению числа профильных кадров.

"В НМИЦ радиологии мы также увеличили набор ординаторов-онкологов, радиотерапевтов, хирургов из регионов. За год только через наш центр проходят обучение более 300 аспирантов и ординаторов, а также 18 тыс. слушателей курсов повышения квалификации на базе всех трех филиалов центра. Профессия онколога стала действительно привлекательной, о чем свидетельствует наш высокий конкурс в ординатуру", - рассказал Каприн.

Кроме того, немалую роль для повышения привлекательности профессии имеет поддержка молодых специалистов в регионах. В частности, создание необходимой инфраструктуры и условий для комфортной работы - доступное жилье, детские сады и школы для членов семей, приличные зарплаты.

"Нужно отметить, что дефицит кадров в области медицины существует во всем мире. Например, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, дефицит врачей в мире составляет 4,3 миллиона человек. Только представьте, это целый город или даже маленькая страна", - заключил ученый.

В июне заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова сообщала, что дефицит медицинских работников среднего звена в системе здравоохранения России составляет 63 тысячи человек, врачей - 29 тысяч. Она также призвала мотивировать средний медперсонал оставаться в государственной системе.

Полный текст интервью будет доступен 10 ноября в 09:00 мск.