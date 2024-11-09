Госдума не планирует отказываться от ПЦР-тестирования на COVID-19

Депутаты Госдумы будут продолжать проходить обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию. Отменять ПЦР-тесты в ближайшее время не планируется, сообщила ТАСС зампредседателя комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина ("Единая Россия").

"Каждое учреждение, каждое предприятие само определяет [проводить ли тестирование]. В Думе мы сдаем тесты на ковид. И каждый раз вылавливают [заболевших]. <...> У нас тесты будут продолжаться", - ответила Кармазина на соответствующий вопрос.

Она напомнила, что депутаты сдают ПЦР-тесты в недели пленарных заседаний по понедельникам с 8 до 11 утра. При этом, по словам Кармазиной, несколько депутатов поднимает вопрос отмены тестирования, но планов отказываться от него нет. Она добавила, что зал пленарных заседаний - "помещение без окон", где депутаты во время всего заседания сидят близко друг к другу.

"Поэтому продолжаем [тестирование], я только за", - отметила Кармазина.

Как сообщали в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией 5 ноября, заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю увеличилась на 0,6%, а число госпитализаций выросло на 14,1%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 45 субъектах РФ, заболеваемости - в 41 регионе страны.